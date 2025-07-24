Стало известно, сколько получит Усик после уплаты налогов с рекордного гонорара за бой с Дюбуа

Украинский чемпион по боксу Александр Усик за победу над британцем Дэниелем Дюбуа заработал рекордный гонорар в размере 132,28 миллиона долларов. Однако значительная часть этой суммы пойдет на уплату налогов, в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Какие налоги обязан уплатить Усик?

Согласно Налоговому кодексу Украины, граждане, которые получают доход за рубежом, обязаны задекларировать его в Украине, в частности речь идет о 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора, передает 24 Канал.

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В случае, если сумма гонорара будет обложена налогом в Украине, Усик заплатит:

около 23,81 миллиона гривен налога на доходы;

около 6,6 миллионов гривен военного сбора.

В гривневом эквиваленте это составляет более 1,27 миллиарда гривен.

Удастся ли избежать двойного налогообложения Эксперт по налоговому праву Роман Симутин отметил, что это возможно, если гонорар уже был обложен налогом в стране, где был получен доход, и если между этим государством и Украиной действует соответствующее международное соглашение. Для этого спортсмен должен предоставить официальные документы об уплате налогов.

Сколько останется Усику "чистыми"?

После учета налоговых отчислений, на счетах Усика останется примерно 101,87 миллиона долларов.

Боксер активно вкладывает заработанные средства в различные бизнес-проекты. Ранее он инвестировал в недвижимость и производство, а теперь развивает собственный бренд здорового питания U7.