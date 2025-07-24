Які податки зобов'язаний сплатити Усик?

Згідно з Податковим кодексом України, громадяни, які отримують дохід за кордоном, зобов'язані задекларувати його в Україні, зокрема ідеться про 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору, передає 24 Канал.

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У разі, якщо сума гонорару буде оподаткована в Україні, Усик сплатить:

близько 23,81 мільйони гривень податку на доходи;

близько 6,6 мільйонів гривень військового збору.

У гривневому еквіваленті це становить понад 1,27 мільярда гривень.

Чи вдасться уникнути подвійного оподаткування Експерт із податкового права Роман Сімутін зазначив, що це можливо, якщо гонорар вже був оподаткований у країні, де був отриманий дохід, і якщо між цією державою та Україною діє відповідна міжнародна угода. Для цього спортсмен має надати офіційні документи про сплату податків.

Скільки залишиться Усикові "чистими"?

Після врахування податкових відрахувань, на рахунках Усика залишиться приблизно 101,87 мільйона доларів.

Боксер активно вкладає зароблені кошти в різні бізнес-проєкти. Раніше він інвестував у нерухомість і виробництво, а тепер розвиває власний бренд здорового харчування U7.