Самозанятых специалистов стало рекордно много: то в Украине работает без ФЛП и платит больше

В июле в Украине официально зарегистрировали более 28,3 тысячи самозанятых специалистов. Это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Самозанятых лиц стало рекордно много

Речь идет о юристах, переводчиках, архитекторах, психологах, преподавателях, художниках, врачах, ученых и других специалистах, которые работают самостоятельно, но не имеют статуса ФЛП. Актуальную статистику опубликовал Опендатабот, информирует 24 Канал.

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С начала полномасштабной войны количество таких специалистов выросло на 1,1 тысячи. Последний раз подобный пик фиксировали в ноябре 2021 года – 27,9 тысячи.

Больше всего самозанятых работает:

в Киеве – 4,2 тысячи человек,

в Днепропетровской области – 2,5 тысячи,

в Одесской области – 2,4 тысячи.

Рост налоговых поступлений

В январе–мае 2025 года самозанятые профессионалы уплатили в бюджет 292,3 миллиона гривен, что на 33% больше, чем за тот же период 2024 года. Наибольший прирост зафиксировали в Херсонской, Волынской и Киевской областях – налоговые поступления выросли почти вдвое.

За весь 2024 год специалисты уплатили более 603 миллионов гривен, в 1,6 раза больше, чем в 2023-м.

Средние налоговые поступления на одного человека:

Львовщина – 38 тысяч гривен,

Киев – 33 тысячи гривен,

Винницкая область – 31 тысяча гривен.

Наименьшие суммы – на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. В то же время отмечают, что эти данные условные, ведь официальная регистрация не гарантирует активной деятельности.

Менее 1% рынка, но влияние заметно

Несмотря на то, что самозанятые специалисты составляют лишь 1,4% от всех самозанятых в Украине, их вклад в налоговые поступления составляет 0,6% от общей суммы, которую платят ФОПы и другие предприниматели.

Также банки регулярно проверяют статус самозанятых клиентов, а это важно для формирования кредитной истории, определения налогового резидентства и соблюдения финансовых требований.