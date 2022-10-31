Около 80% релокированных предприятий возобновили работу на новых местах
Воспользовались программой релокации Министерства экономики и перенесли свой бизнес в безопасные регионы Украины более 760 предприятий. Из них 80% уже приступили к работе.
Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяну Бережная в эфире Национального телемарафона, передает 24 канал.
Читайте также Гибкость, надежность и безопасность: как и зачем бизнесу мигрировать в облако
Какие предприятия возобновили деятельность
- 761 предприятие перевезло свои производственные мощности из регионов активных боевых действий в более безопасные районы страны.
- 588 из них уже трудятся на новом месте.
- 274 предприятий сейчас осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки.
Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия в сфере:
- оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 40,24%;
- перерабатывающей промышленности – 31,71%;
- информации и телекоммуникаций – 6,34%;
- профессиональной, научной и технической деятельности – 5,85%;
- строительства – 4,15%.
В рамках программы релокации государство оказывает поддержку каждому бизнесу, стремящемуся переехать с опасных территорий и полноценно работать на победу. Таким образом, мы не только сохраняем производственный потенциал страны, но и тысячи рабочих мест,
– отметила Татьяну Бережная.