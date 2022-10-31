Около 80% релокированных предприятий возобновили работу на новых местах

31 октября 2022 , 10:00
Читати новину українською

Воспользовались программой релокации Министерства экономики и перенесли свой бизнес в безопасные регионы Украины более 760 предприятий. Из них 80% уже приступили к работе.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяну Бережная в эфире Национального телемарафона, передает 24 канал.

Читайте также Гибкость, надежность и безопасность: как и зачем бизнесу мигрировать в облако

Какие предприятия возобновили деятельность

  • 761 предприятие перевезло свои производственные мощности из регионов активных боевых действий в более безопасные районы страны.
  • 588 из них уже трудятся на новом месте.
  • 274 предприятий сейчас осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки.
Обратите внимание! Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия в сфере:

  • оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 40,24%;
  • перерабатывающей промышленности – 31,71%;
  • информации и телекоммуникаций – 6,34%;
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 5,85%;
  • строительства – 4,15%.

В рамках программы релокации государство оказывает поддержку каждому бизнесу, стремящемуся переехать с опасных территорий и полноценно работать на победу. Таким образом, мы не только сохраняем производственный потенциал страны, но и тысячи рабочих мест,
– отметила Татьяну Бережная.

Полезно! Всегда оставаться на связи со своими клиентами даже вне офиса позволяет Виртуальная мобильная АТС от Киевстар: никаких затрат на оборудование и обслуживание, настройку и запуск до 5 минут, объединение мобильных и фиксированных номеров компании в одну сеть. Работайте там, где удобно!
Автор: Дар'я Вереньова