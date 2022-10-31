Около 80% релокированных предприятий возобновили работу на новых местах

Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяну Бережная в эфире Национального телемарафона, передает 24 канал.

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Какие предприятия возобновили деятельность

761 предприятие перевезло свои производственные мощности из регионов активных боевых действий в более безопасные районы страны.

588 из них уже трудятся на новом месте.

274 предприятий сейчас осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки.

Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия в сфере: