Французский гигант Renault рассматривает запуск дронов в Украине

Французский автопроизводитель Renault SA провел переговоры с Министерством обороны Франции о возможности запуска производства дронов в Украине.

Renault ждет согласования от Минобороны

По словам представителя компании, переговоры уже состоялись, однако окончательное решение еще не принято. Renault ожидает дополнительную информацию от оборонного ведомства, об этом сообщил Bloomberg, информирует 24 Канал.

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В рамках потенциального проекта Renault намерена сотрудничать с небольшой французской оборонной компанией. Речь идет о создании производственных линий на украинской территории, на безопасном расстоянии от линии фронта – в десятках или сотнях километров.

Заметьте. Дроны, изготовленные в рамках инициативы, могут использовать как Вооруженные силы Украины, так и армия Франции.

Известно ли о позиции Франции

Во французском Минобороны не комментируют участие Renault в проекте. В то же время министр обороны Себастьян Лекорню подтвердил, что один из крупных автопроизводителей Франции действительно планирует совместную работу с оборонной компанией для организации производства беспилотников в Украине, однако название бренда не озвучил.