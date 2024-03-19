Франция присоединилась к Польше с требованием ограничения импорта украинской сельхозпродукции

Франция пожелала присоединиться к Польше с требованием дополнительных ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это может повлиять на беспошлинный режим для Украины.

О чем сообщил Макрон

Французское правительство решило поддержать дополнительные ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Это грозит возвращением таможенного контроля между рынком ЕС и Украиной.

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Позиция Франции была высказана во время общения французского президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска. Встреча состоялась в эту пятницу во время саммита Веймарского треугольника в Берлине.

При этом, обе страны выразили поддержку Украине в российско-украинской войне. Более того, лидеры призвали мировое сообщество поддержать украинцев и способствовать их победе.

Что известно о договоре

Между Францией и Польшей даже заключен договор о поддержке. Это важный аргумент в дискуссии между лидерами стран ЕС и Европарламентом относительно торговых отношений с Украиной.

Это огромное сокращение для страны, которой нужна вся возможная помощь. Страны-члены, которые наиболее демонстративно поддерживают Украину, также наносят ей наибольший вред,

– отмечает один из дипломатов

По предварительным оценкам, украинской стороне такое решение обойдется вдоходов от торговли.