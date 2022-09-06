Ресторанный бизнес во время войны: где наиболее интенсивно открываются новые заведения

С начала войны в Украине закрылось около 7 тысяч ресторанов и кафе. Вместе с тем открылись лишь более 2 тысяч новых заведений. Чаще бизнес планирует открывать новые заведения в Польше.

Ресторанный бизнес во время войны

Соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова рассказывает, что предоставить точную статистику об открытии и закрытии заведений сложно, поскольку трудно предоставить данные с временно оккупированных территорий.

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Рынок снизился примерно на 25% по сравнению с февралем 2022 года. В некоторых областях падение рынка составило более 50% (Харьковская, Николаевская, Запорожская, Луганская области), в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях – падение до 30%,

– рассказывает она.

Вместе с тем в западных областях наблюдается положительная динамика. Во Львове и области количество ресторанов и кафе выросло примерно на 30%, в Закарпатской, Черновецкой, Ивано-Франковской областях отмечен рост примерно на 20%.

С июня бизнес начал возобновляться

Соучредитель ресторанной ассоциации рассказывает, что к началу лета падение рынка было более значительным. Но с июня начали открываться рестораны в Киеве и в западных областях. Всего открылось более 2 тысяч заведений.

Наиболее интенсивно развивался ресторанный рынок во Львове – более 500 новых заведений области с начала войны. Из всех городов на Западной Украине Львов оказался самым космополитичным и заполненным. Также Насонова подчеркнула, что некорректно говорить о "релокации" ресторанов.

На самом деле по-настоящему перемещенных, то есть перевозящих оборудование, мебель и прочее, единицы. Чаще ресторан оказывался просто уничтоженным, или на оккупированной территории, и вывозить было нечего. Поэтому открывались новые рестораны,

– рассказала она.

Открытие бизнеса за границей

Ресторанные инвесторы стали рассматривать города Западной Украины как более выгодные для запуска нового бизнеса. Что касается экспансии за границу, то таких примеров пока немного.

Планируется открытие Черноморки, заведений Борисова, Сухомлина. Страны – Польша и Германия, но больше – Польша. Там больше украинцев, и менталитет поляков ближе к нашему,

– поделилась эксперт.

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