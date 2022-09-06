Ресторанний бізнес під час війни

Співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова розповідає, що надати точну статистику щодо відкриття та закриття закладів складно, оскільки важко надати дані з тимчасово окупованих територій.

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Ринок зменшився приблизно на 25% порівняно з лютим 2022 року. У деяких областях падіння ринку становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська області), у Київській, Одеській, Дніпропетровській областях — падіння до 30%,

– розповідає вона.

Разом з тим, у західних областях спостерігається позитивна динаміка. У Львові та області кількість ресторанів та кафе зросла приблизно на 30%, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях відмічено зростання приблизно на 20%.

З червня бізнес почав відновлюватись

Співзасновниця ресторанної асоціації розповідає, що до початку літа падіння ринку було значнішим. Але з червня почали відкриватися ресторани у Києві, а також у західних областях. Загалом відкрилось понад 2 тисячі закладів.

Найбільш інтенсивно розвивався ресторанний ринок у Львові — понад 500 нових закладів області з початку війни. З усіх міст на Західній Україні Львів виявився найкосмополітичнішим і найбільш заповненим. Також Насонова підкреслила, що некоректно говорити про "релокацію" ресторанів.

Насправді по-справжньому переміщених, тобто тих, хто перевіз обладнання, меблі та інше, одиниці. Частіше ресторан виявлявся просто знищеним, або на окупованій території, і вивозити не було чого. Тому відкривалися нові ресторани,

– розповіла вона.

Відкриття бізнесу за кордоном

Ресторанні інвестори почали розглядати міста Західної України як вигідніші для запуску нового бізнесу. Що стосується експансії за кордон, то таких прикладів поки що небагато.

Планується відкриття Чорноморки, закладів Борисова, Сухомліна. Країни — Польща та Німеччина, але більше — Польща. Там більше українців, і менталітет поляків ближчий до нашого,

– поділилась експертка.

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