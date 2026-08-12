Рестораны потеряли 14 % посетителей: что с средним чеком и действительно ли наступил кризис

В 2026 году украинский ресторанный рынок столкнулся с парадоксальной ситуацией: заведения принимают значительно меньше гостей, но их выручка продолжает расти. Стало известно, наносит ли это ущерб ресторанному бизнесу.

Число посетителей сократилось, а средний чек в ресторанах вырос

За семь месяцев этого года количество посещений ресторанов, кафе и других заведений общественного питания сократилось на 14%. В то же время выручка заведений выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, как следует из исследования Poster.

Главной причиной роста выручки стало не увеличение количества посетителей, а существенное подорожание среднего чека. С начала 2026 года он вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, ресторанный бизнес фактически компенсирует падение посещаемости за счет того, что каждый гость оставляет больше денег. В Poster связывают это прежде всего с ростом себестоимости работы заведений: на цены влияют подорожание продуктов, зарплат, аренды, коммунальных услуг и логистики.

Средний чек в ресторанах / инфографика Poster

Почему украинцы стали реже посещать рестораны

Снижение количества посещений на 14% свидетельствует о том, что для части украинцев поход в ресторан стал менее доступной или менее приоритетной тратой.

Посещаемость ресторанов / инфографика Poster

В то же время ситуация сильно различается в зависимости от конкретного заведения, его формата и аудитории. Например, бренд-шеф и совладелец азиатского бистро "Кицюня" и азиатского бара с едой "Зирочка" Никита Силин не считает ситуацию на рынке критической:

После сложной зимы весной люди стали чаще выходить из дома, что положительно сказалось на работе его заведения.

В то же время в июне бизнес испытал спад примерно на 18–20%, а июль, по предварительным наблюдениям, также оказался несколько слабее мая

При этом по сравнению с прошлым годом выручка заведения выросла, а количество гостей, по словам Силина, даже могло визуально увеличиться.

Действительно ли ресторанный бизнес в Украине переживает кризис

Несмотря на сокращение количества посещений, говорить об исчезновении ресторанного бизнеса в Украине, по мнению Силина, пока рано. Он не считает нынешнюю ситуацию катастрофической и ожидает, что заведения адаптируются даже к более сложному зимнему сезону.

Таким образом, главный вызов для ресторанного бизнеса сейчас заключается не только в привлечении гостей, но и в том, чтобы поддерживать их готовность тратить деньги на питание вне дома, одновременно сдерживая рост расходов.

К слову, в Украине в 2025 году открывалось все больше кафе и ресторанов. Некоторые компании вышли на рынки Европы, Азии и США, а другие открыли более 100 новых точек в Украине.

MULTI COOK возглавил рейтинг с результатом 150 новых локаций в Украине. Также компания сообщила о 40 открытиях за рубежом. "Галя Балувана" открыла 129 новых локаций в Украине, сохранив 2-е место в рейтинге.