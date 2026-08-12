Гостей стало менше, а середній чек в ресторанах зріс

За сім місяців цього року кількість відвідувань ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування скоротилася на 14%. Водночас виторг закладів зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, відомо з дослідження Poster.

Головною причиною зростання виручки стало не збільшення кількості відвідувачів, а суттєве подорожчання середнього чека. З початку 2026 року він зріс на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Таким чином, ресторанний бізнес фактично компенсує падіння відвідуваності за рахунок того, що кожен гість залишає більше грошей. У Poster пов'язують це насамперед зі зростанням собівартості роботи закладів: на ціни впливають подорожчання продуктів, зарплат, оренди, комунальних послуг і логістики.

Середній чек ресторанів / інфографіка Poster

Чому українці стали рідше відвідувати ресторани

Падіння кількості відвідувань на 14% свідчить про те, що для частини українців похід у ресторан став менш доступною або менш пріоритетною витратою.

Відвідуваність ресторанів / інфографіка Poster

Водночас ситуація сильно відрізняється залежно від конкретного закладу, його формату та аудиторії. Наприклад, бренд-шеф і співвласник азійського бістро "Кицюня" та азійського бару з їжею "Зірочка" Микита Силін не вважає ситуацію на ринку критичною:

Після складної зими навесні люди стали більше виходити з дому, що позитивно позначилося на роботі його закладу.

Водночас у червні бізнес відчув спад приблизно на 18 – 20%, а липень, за попередніми спостереженнями, також був дещо слабшим за травень

При цьому в порівнянні з минулим роком виторг закладу зріс, а кількість гостей, за словами Силіна, навіть могла візуально збільшитися.

Чи справді ресторанний бізнес в Україні переживає кризу

Попри скорочення кількості відвідувань, говорити про зникнення ресторанного бізнесу в Україні, на думку Силіна, зарано. Він не вважає нинішню ситуацію катастрофічною та очікує, що заклади адаптуватимуться навіть до складнішого зимового сезону.

Таким чином, головний виклик для ресторанного бізнесу зараз полягає не лише у залученні гостей, а й у тому, щоб утримувати їхню готовність витрачати гроші на харчування поза домом, одночасно стримуючи зростання витрат.

До слова, в Україні у 2025 році відкривали все більше кафе й ресторанів. Деякі з компаній зайшли на ринок Європи, Азії та США, а інші відкрили понад 100 нових точок в Україні.

MULTI COOK очолив рейтинг із результатом 150 нових локацій в Україні. Також компанія повідомила про 40 відкриттів за кордоном "Галя Балувана" відкрила 129 нових локацій в Україні, зберігши 2 місце в рейтингу.