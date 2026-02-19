Около 15 тысяч ресторанов могут скрывать настоящие доходы, –налоговая

В условиях полномасштабной войны, отключений света и нехватки персонала в Украине трудно вести ресторанный бизнес. Также есть проблемы с уплатой налогов, из-за чего бизнес может скрывать свои истинные доходы.

Как изменился средний чек и выручка в кафе и ресторанах?

Сфера ресторанного хозяйства – это более 43 тысяч субъектов хозяйствования, сообщили в ГНС.

В 2025 году отрасль задекларировала 246,7 миллиардов гривен выручки. Это +21,7% к 2024 году. Средний чек по стране составляет 303 гривны. Прирост выручки следующий:

рестораны – 26,9%;

закусочные – 25,9%;

кафе – 20,5%.

Но есть и другие цифры. Вызовы значительные. Потому что некоторые пытаются прикрыться тяжелой ситуацией в стране, чтобы оправдать "теневую" историю в ресторанном бизнесе,

– сообщили в ГНС.

Какие теневые схемы могут использовать рестораны?

Около 15 тысяч заведений декларируют менее 50 тысяч гривен выручки в месяц на один объект. Такой уровень выручки объективно не может покрыть расходы на аренду, зарплаты, коммуналку и тому подобное. Это может свидетельствовать о сокрытии доходов и проблемах с фискальными чеками.

Фиксируется распространенная практика, когда в одном ресторане работает несколько юрлиц с разными системами налогообложения. Например, одна компания продает алкоголь на общей системе, а другая – блюда на упрощенной,

– пишут в ГНС.

Такая схема позволяет избегать уплаты НДС и занижать реальные объемы доходов. Также возможны:

Неприменение РРО или ПРРО при расчетах. Выдача фальшивых фискальных чеков. Стимулирование клиентов платить наличными без проведения через кассу.

Какие убытки приносят государству теневые схемы?