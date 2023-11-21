Сотни менеджеров потеряют работу: Citigroup начинает реструктуризацию

Американская финансовая группа Citigroup планирует упростить корпоративную структуру банковской группы и уволить значительную часть своих работников.

Американская финансовая группа Citigroup намерена сократить более 300 топ-менеджеров в рамках внутренней реорганизации, призванной упростить корпоративную структуру банковской группы.

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Сегодня мы поделились с нашими коллегами следующим уровнем изменений во многих наших бизнесах и функциях, поскольку мы продолжаем приводить организационную структуру Citi в соответствие с нашей новой, упрощенной операционной моделью.

– говорится в заявлении Citigroup.

Сокращения топ-менеджеров начнутся в начале 2024 года. Такая реструктуризация станет самой большой для Citigroup за последние два десятилетия.

Кого еще будут сокращать

Численность сотрудников во всей фирме фактически оставалась неизменной за последние четыре квартала на уровне 240 тысяч сотрудников.

Компания объявила о сокращении 10% топ-менеджеров, занимающих позиции на два уровня ниже исполнительного директора. Помимо этого компания сократит 7 тысяч сотрудников до конца этого года и для этого зарезервировала 650 миллионов долларов на выходное пособие.

Построение успешного банка требует от каждого из нас большой преданности, упорного труда и устойчивости,

– говорится в служебной записке к персоналу.

Группа откажется от двух основных операционных подразделений и сосредоточится на пяти ключевых направлениях бизнеса: торговля, банковское дело, услуги, управление активами и потребительский рынок в США.