Вывести деньги за 60 дней: в Украине прекращает работу известный банк
- Британский необанк Revolut останавливает предоставление услуг в Украине из-за требований местного банковского законодательства.
- Пользователям предоставлено 60 дней для вывода средств со счетов, после чего счета будут закрыты.
Британский необанк Revolut останавливает предоставление услуг в Украине. Пользователи смогут вывести средства со счетов в течение 60 дней.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.
Почему в Украине прекращает работу Revolut?
Согласно сообщению банка, в ближайшие 60 дней счетами можно будет пользоваться в обычном режиме. Когда этот срок истечет, счет будет закрыт. Пользователи смогут только вывести средства на внешний банковский счет. В Revolut советуют вывести со счета все активы, загрузив соответствующие выписки.
Известно, что британский банк останавливает предоставление услуг в Украине из-за требований местного банковского законодательства.
Открытые позиции в криптовалюте и металлах необходимо продать до даты закрытия счета. В случае, если это не сделает пользователь, учреждение само их продаст, конвертирует выручку в обычную валюту и зачислит сумму на основной счет пользователя.
Что предшествовало прекращению работы Revolut?
Банк Revolut начал работать на украинском рынке 11 февраля, пользуясь банковской лицензией в Евросоюзе своего литовского банка Revolut Bank UAB. Нацбанк 27 февраля призвал учреждение получить украинскую банковскую лицензию согласно закону Украины "О банках и банковской деятельности": стороны вели диалог о получении украинской банковской лицензии, однако не смогли найти точки соприкосновения.
Тогда НБУ заявил, что Revolut незаконно вышел на украинский рынок.
В апреле Revolut временно приостановил регистрацию новых клиентов из Украины. Известно, что соучредителем Revolut является украинец, рыночная оценка банка в ноябре выросла до 75 миллиардов долларов.