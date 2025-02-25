Переход на военные рельсы: немецкий гигант может отказаться от автопрома в пользу оружия

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall рассматривает возможность перепрофилирования двух своих заводов, которые сейчас выпускают автомобильные детали, в производство боеприпасов.

Военный сегмент Rheinmetal растет

Как сообщает Spiegel, заводы в Берлине и Нойсе (вблизи Дюссельдорфа) принадлежат подразделению Power Systems, специализирующегося на продукции для автомобильной и энергетической отраслей, информирует 24 Канал.

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Однако из-за кризиса в автопроме их продажи снизились, тогда как военный сегмент Rheinmetall демонстрирует стремительный рост – на 64,3% за три квартала 2024 года.

Комментарий компании

В компании подтвердили, что возможность переориентации заводов действительно рассматривается, хотя окончательного решения еще нет.

По военной продукции, мы используем все возможные варианты для наращивания производства, в частности боеприпасов... Но финальное решение пока не принято,

– ответили представители Rheinmetall на запрос журналистов.

Будущее расширение

Руководитель компании Армин Паппергер отметил, что из-за изменений в мировой ситуации безопасности концерн переживает беспрецедентный рост. Он также добавил, что политический курс администрации Дональда Трампа может еще больше ускорить эти процессы.

"Считаю, что нам придется расширяться еще быстрее, чем мы изначально планировали", – подытожил Паппергер.

Заводы концерна в Украине

Прошлой осенью Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что компания Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине.

Однако в недавнем интервью гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что из-за непредсказуемых задержек запуск завода теперь ожидается в 2026 году.

Ранее компания заявляла о намерениях создать не менее 4 заводов в Украине. Новые предприятия будут специализироваться на системах противовоздушной обороны и служить ремонтной базой для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SL, Skynex 30 и Gepard.