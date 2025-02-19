Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Украина производит почти треть вооружения

По словам президента Украины, сейчас отечественное производство покрывает около 30% потребностей армии.

Это недостаточно, но это очень немало и это больше, чем отдельно каждая из стран Европы сегодня делает,

– прокомментировал Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, прежде всего украинский оборонно-промышленный комплекс сфокусируется на производстве беспилотников, средств РЭБ и артиллерии. Владимир Зеленский добавил, что украинская армия сейчас "достаточно устойчива, и по крайней мере она самая стойкая сегодня в Европе, и самая сильная".

И это нам гарантирует возможность говорить достойно и на уровне с другими партнерами, союзниками или не союзниками,

– подытожил президент.

К слову, во время пресс-конференции Владимир Зеленский также заявил, что украинским военным противовоздушной обороны не хватает ракет для комплексов Patriot. Именно поэтому, по словам президента, Украине важно получить лицензию на собственное производство ракет.