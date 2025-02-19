По словам Владимир Зеленского, сейчас Украина в лучшей ситуации, чем в первый год войны. Об этом он сказал во время конференции, пишет 24 Канал.
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Наша армия самая стойкая в Европе
Зеленский отметил, что сейчас у нас есть свое производство оружия, люди по-другому подготовлены.
Жизнь понемногу возвращается, к сожалению, не по всей Украине. Экономика поднимается,
– отметил украинский лидер.
Кроме этого, по его словам, наша армия достаточно устойчива и она самая устойчивая в Европе и именно это дает нам возможность говорить достойно и на уровне с другими партнерами.
Президент подчеркнул, что на сегодня 30% из всего, что нам нужно, мы на сегодня производим сами. Этого все еще недостаточно, но это не мало.
Это больше, чем сегодня каждая из стран Европы сегодня делает,
– объяснил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры США и России в Эр-Рияде помогли Путину выйти из изоляции.