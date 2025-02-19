За словами Володимир Зеленського, зараз Україна в кращій ситуації, ніж у перший рік війни. Про це він сказав під час конференції, пише 24 Канал.

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Наша армія найстійкіша в Європі

Зеленський наголосив, що зараз у нас є своє виробництво зброї, люди по-іншому підготовлені.

Життя потроху повертається, на жаль, не по всій Україні. Економіка піднімається,

– зазначив український лідер.

Крім цього, за його словами, наша армія достатньо стійка і вона найстійкіша в Європі і саме це дає нам можливість говорити гідно і на рівні з іншими партнерами.

Президент підкреслив, що на сьогодні 30% з усього, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо самі. Цього все ще недостатньо, але це не мало.

Це більше, ніж сьогодні кожна із країн Європи сьогодні робить,

– пояснив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що переговори США та Росії в Ер-Ріяді допомогли Путіну вийти з ізоляції.