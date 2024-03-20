Поближе к Украине: производитель оружия Rheinmetall построит новый завод в Румынии - что будут делать

Известный немецкий производитель оружия Rheinmetall продолжает расширять свои мощности. Так компания реагирует на потребность Европы усилить вооружение.

Новый завод Rheinmetall вблизи Украины

В Европе поняли, что Россия никогда не изменит своего захватнического настроения, поэтому начали бить тревогу и планировать усиление обороны. Подогревают ситуацию выборы в США, где победу может одержать Дональд Трамп, который заявлял, что "прекратит войну за один день", имея в виду отсутствие помощи от Америки для Украины.

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Представители немецкого производителя вооружения Rheinmetall прибыли в Румынию, чтобы обсудить строительство нового объекта. Компания планирует разместить здесь завод, на котором будет производить порох.

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Как сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, современный завод должен обслуживать потребности европейских армий. Проект завода был разработан совместно с Еврокомиссией, стоимость реализации проекта составит 400 миллионов евро, 47 из которых предоставит Европа.

Это будет самый современный пороховой завод в Румынии. Сейчас в стадии реализации находятся несколько контрактов,

– рассказал Чолаку.

Завод построят в городе Фегераш-Виктория на площади 300 гектаров. Чолаку не верит, что Россия может напасть на Румынию, ведь страна является членом НАТО, а на ее территории находятся иностранные войска. Однако он отметил, что его страна производит мало оружия по стандартам Альянса, поэтому стоит начать активную работу в этом направлении.