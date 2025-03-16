Соучредитель Netflix Рид Гастингс передал 2 миллиона долларов на помощь Украине

Исполнительный председатель стримингового гиганта Netflix Рид Гастингс продолжает поддерживать Украину финансово. Бизнесмен пожертвовал 2 миллиона долларов благотворительной организации White Stork, которая занимается доставкой критически важного оборудования и логистической поддержкой на передовой.

Как используют средства

Об этом сообщает Deadline, информирует 24 Канал. Полученные деньги фонд направит на закупку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против дронов и снаряжения для боевых медиков.

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При этом издание отмечает, что системы РЭБ, на которые выделены средства, создают электромагнитные помехи на частотах, которые используются для управления беспилотниками, в частности FPV-дронами. Оборудование помогает защищать военных от атак дронов-камикадзе. Стоимость одного устройства может достигать 6000 долларов, в зависимости от характеристик.

Медицинское снаряжение будет включать необходимое оборудование для военных медиков, работающих в зоне боевых действий.

Гастингс не впервые помогает Украине

Это уже не первое крупное пожертвование соучредителя Netflix. В 2022 году он передал 1 миллион долларов благотворительному фонду Razom, который занимается оказанием экстренной помощи украинцам.

Справочно. Фонд White Stork работает в Украине с начала полномасштабного вторжения России и является одним из крупнейших поставщиков индивидуальных аптечек для военных.

За два года организация передала более 120 000 аптечек, а также обеспечивает украинскую армию: