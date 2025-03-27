В Ritter Sport высказались о ведении бизнеса в России и пожаловались на украинского посла

Совладелец немецкой компании Ritter Sport Мориц Риттер заявил, что решение продолжить бизнес в России было "очень тяжелым", однако компания снова бы его приняла.

Об этом он рассказал в интервью Die Zeit, передает 24 Канал. Мориц Риттер также отметил, что Ritter Sport несет ответственность за свою цепочку поставок, но не может контролировать, кто покупает ее продукцию.

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"Мы производим шоколад, а против продуктов питания никогда не вводили санкций. Это нормально, что шоколад продается всем", – объяснил бизнесмен.

В Ritter Sport признали, что "финансируют" войну

При этом признал, что компания платит налоги в России, которые могут направляться на финансирование войны.

"Это, конечно, аргумент. Но один из многих. Я считаю гораздо более тревожным то, что Германия покупала газ у России даже после начала войны и до сих пор получает его опосредованно. А мы только продаем шоколад. К тому же прибыль от экспорта в России мы передаем на благотворительность", – заявил он.

В компании пожаловались на украинского посла

Предприниматель также вспомнил о критике бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. В 2022 году дипломат остро отреагировал на отказ Ritter Sport выйти с российского рынка, изменив известный слоган компании "Quadratisch, praktisch, gut" ("Квадратный, практичный, хороший") на "Quadratisch, praktisch, blut" ("Квадратный, практичный, кровавый").

Риттер признал, что такие слова "эмоционально задели" его.