McDonald's сейчас известен во всем мире. И произошло это благодаря настырному торговцу, который раз за разом терпел неудачи, однако верил, что однажды судьба ему улыбнется.

История Рэя Крока – одна из самых вдохновляющих в мире бизнеса, рассказывает 24 Канал. Его путь к успеху был крайне непростым, однако он не опускал рук даже тогда, когда казалось, что шансов на колоссальный бизнес уже нет.

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Рэй родился 5 октября 1902 года в пригороде Чикаго, его родители – чешские иммигранты. Школьником особых успехов не имел, но мог похвастаться авантюрным характером. Именно он заставил его в 15 соврать о возрасте и во время Первой мировой вступить в ряды армии.

Он овладел профессией водителя скорой, но война закончилась быстрее. Рэй бросился в разные профессии, а в 20 уже женился. Он продавал пластмассовые стаканчики и даже работал пианистом, однако первая улыбка фортуны случилась позже – он выкупил права на дистрибуцию только что изобретенного мультимиксера.

Рэй Крок превратил McDonald's в империю / Фото Sygma

Крок катался по всем США, продавая товар, но особых денег не заработал. Долгих 17 лет ему пришлось ждать своего шанса. И вот заведение из маленького Сан-Бернардио в Калифорнии заказывает аж 8 мультимиксеров. Рэй почувствовал возможность, иначе зачем маленькому заведению делать 40 коктейлей одновременно?

Так он познакомился с братьями Макдональдами, которые создали идеальное заведение быстрого питания и зарабатывали 300 тысяч долларов в год – космические деньги в то время для бизнеса такого размера. Братья не были бизнесменами – они продавали франшизу за копейки и даже не просили процента с прибыли.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Крок бросился развивать франшизу. Проблем хватало, но впоследствии доходы от заведений начали говорить сами за себя. Рэя начали называть "тем, кто продает успех".

Два наиболее важных правила успеха: первое – быть в нужном месте, и второе – что-то с этим делать,

– говорил Крок.

Впоследствии малые доходы и отсутствие денег на рост подтолкнули его к махинациям с недвижимостью и землей, на которой стояли заведения. Это позволило ему со временем выкупить бренд "М" и осуществить давнюю мечту об одинаковой униформе и продукции, где бы это заведение ни было расположено.