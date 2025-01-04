Rolex повышает цены на часы из-за скачка стоимости золота

Крупнейший швейцарский бренд роскошных часов Rolex SA увеличил цены на некоторые из своих самых популярных моделей после скачка стоимости золота.

Rolex поднимает цены

Женевская компания, которая принадлежит швейцарскому фонду, начала год с повышения цен на модели из драгоценных металлов до 8%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Rolex обычно повышает цены раз в год – 1 января. Изменения цен могут свидетельствовать о спросе на премиум-товары, расходы на материалы и труд, а также уровень инфляции.

Справочно. В 2024 году фиксировали самый большой годовой рост за последние 14 лет, золото подорожало на 27%.

Какими будут цены на Rolex в 2025 году

Нынешнее повышение цен больше, чем прошлогоднее. В Великобритании в начале 2024 года Rolex увеличил цены на некоторые модели из драгоценных металлов примерно на 4% в начале 2024 года.

Недавний анализ показывает, что цены на часы в разных странах могут дать представление об экономическом состоянии страны. По оценкам отраслевых экспертов, ведущий бренд часов класса люкс производит более 1 миллиона часов каждый год, генерируя общий объем продаж, превышающий 10 миллиардов швейцарских франков (примерно 11 миллиардов долларов США).

Хотя последнее повышение цен может быть связано с ростом стоимости золота, в прошлом на изменения влияли колебания валют. В 2022 году Rolex дважды повышал цены в Великобритании и Европе из-за укрепления швейцарского франка относительно фунта стерлингов и евро.