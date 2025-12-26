Миллиардер Абрамович не хочет отдавать деньги с продажи "Челси" Украине: что он задумал
- Роман Абрамович пытается затянуть передачу средств с продажи "Челси" Украине через суды на Джерси.
- Заморожены активы Абрамовича на 5,3 миллиарда фунтов, и он планирует подать иск на 2,5 миллиарда фунтов против правительства Джерси с помощью ведущих юристов.
Российский олигарх должен был передать средства от продажи футбольной команды Челси на помощь жертвам войны в Украине. Однако он всяческими способами пытается затянуть процесс и судится с властями острова Джерси.
Отдаст ли Абрамович деньги Украине?
Роман Абрамович привлек одну из сильнейших юридических команд мира для участия в судебном процессе на Джерси, пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.
С 2022 года суд самоуправляющегося острова Джерси заморозил более 5,3 миллиардов фунтов стерлингов активов Абрамовича в рамках расследования, которое касается происхождения этих средств.
Представители бизнесмена настаивают, что 1,4 миллиарда полученных от продажи "Челси", не могут быть переданы благотворительному фонду до тех пор, пока расследование и судебные процедуры в Джерси не будут завершены. Таким образом передача денег Украине затягивается намеренно.
Миллиардер добился решения, которое обязывает правительство Джерси компенсировать часть его судебных расходов, и планирует подать иск примерно на 2,5 миллиарда фунтов. Для этого он нанял команду ведущих юристов. Так, в случае подачи иска правительством Великобритании из-за средств "Челси" Абрамович снова будет опираться на мощную юридическую команду.
Напомним, что в 2022 году Украина ввела санкции против 256 российских бизнесменов и их родственников. В санкционном списке оказался олигарх и бывший владелец Челси Роман Абрамович.
Санкции Украины против Абрамовича связаны с тем, что он получает доходы в России, прямо или косвенно контролируя группу Evraz plc и ряд предприятий:
- Нижнетагильский металлургический комбинат, угольная компания "Распадская";
- Западно-Сибирский металлургический комбинат;
- Качканарский горно-обогатительный комбинат и тому подобное.
Что известно об Абрамовиче и санкциях против него?
Полномасштабное вторжение России в Украину негативно сказалось на российских олигархах, в том числе и Абрамовиче. Из-за войны в Украине он потерял лондонский клуб "Челси". В Британии против олигарха ввели санкции.
Российский олигарх пытался обжаловать решение о санкциях. В сентябре 2025 года Европейский суд заявил, что не снимет санкции с Абрамовича и отклонил апелляцию.
Сейчас средства от продажи "Челси" остаются замороженными в Великобритании из-за отсутствия согласованного механизма их распределения. Переговоры между представителями Абрамовича, британскими властями и международными партнерами продолжаются, но сроки разблокирования средств неопределенны.