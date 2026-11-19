Кондитерская корпорация "Roshen" продолжает развивать собственную розничную сеть за пределами Украины. Компания открыла еще один фирменный магазин в столице Румынии, где у нее уже есть две торговые точки.

"Рошен" открыл третий магазин в Бухаресте

Новый магазин Roshen начал работу в Бухаресте. Такое развитие фирменной розничной сети является частью стратегии укрепления присутствия бренда на международных рынках, сообщила компания.

В новом магазине покупателям будут предлагать различные виды сладостей, в частности:

конфеты и шоколад;

свежие торты;

пирожные, которые продаются в фирменных магазинах Roshen.

В корпорации добавили, что открытие новых торговых точек помогает повышать узнаваемость бренда и укреплять его позиции за рубежом.

Интересно! Первый фирменный магазин Roshen в Бухаресте открылся в конце октября 2025 года. Вторую торговую точку в румынской столице компания запустила в апреле 2026 года.

Где еще продается продукция Roshen

По итогам 2025 года корпорация заняла 13-е место среди крупнейших кондитерских компаний мира. Ее годовой доход достиг 1,5 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составил 4%.

Компания производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет примерно 300 тысяч тонн в год. В настоящее время продукция Roshen представлена в 57 странах мира, в частности:

в США и Канаде; в странах Европы; в Грузии, Казахстане и Армении; в Китае, Японии и Южной Корее.

"Рошен" также расширяет продажи в США Теперь продукцию украинской корпорации можно заказать через два американских онлайн-маркетплейса – Amazon и Walmart.

Выход на эти платформы должен упростить доступ американских покупателей к сладостям бренда. Они смогут как приобрести уже знакомую им продукцию, так и впервые познакомиться с ассортиментом Roshen.