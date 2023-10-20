Россию выбросили из группы финансовой разведки: оккупанты останутся без важной информации
Источник:Bloomberg
Изоляция россиян на всех возможных уровнях продолжается. В этот раз свой удар по агрессору нанес финансовый рынок.
России больше нет в сообществе финансовых разведок
Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе, объединяющей более 160 групп финансовой разведки со всего мира. Организация призвана налаживать сотрудничество и предусматривает обмен данными по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и других преступлений.
Интересно Эра данных: что бизнес должен знать о клиенте
Источники сообщают, что соответствующее решение было согласовано в среду, 18 октября. После этого оккупантам ограничили доступ к информации, которой владеет группа.Важно! Эгмонтская группа также активно внедряет политику FATF – Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Она базируется в Париже и устанавливает мировые стандарты борьбы с "грязными" деньгами.
Россиян исключили из FATF еще в феврале 2022 года за полномасштабное вторжение в Украину. Кремль делал все возможное, чтобы остаться членом Эгмонтской группы и блокировать усилия по введению санкций.
Эгмонтская группа остается глубоко озабоченной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины. Для сохранения репутации Эгмонтской группы в мировом пространстве группа решила приостановить членство Росфинмониторинга на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей,
– заявили в учреждении.
Известно, что Россия пыталась получить поддержку Китая, давить на Индию и стать одним из членов, борющихся с отмыванием денег в Африке.