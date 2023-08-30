Не смогут есть даже дешевой лапши: у россиян проблемы с производством "Доширака"

Уже в скором времени россияне могут остаться без одного из самых популярных продуктов. Производство "Доширака" оказалось на грани коллапса.

Скоро даже лапша быстрого приготовления может стать для россиян дефицитным товаром. СМИ окупантов жалуются на большие проблемы с производством продукта, на котором держится величие оккупантов.

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"Доширак" может скрыться с полок магазинов россиян

Россиянам объясняют, что Доширак, один из их самых популярных продуктов, может стать недоступным на рынке. Причин тому несколько: падение рубля, сокращение отгрузок, а главный – дефицит рабочей силы.

На производстве в Саратовской области в основном работали мигранты из Средней Азии. Из-за падения курса валюты те поняли, что особого состояния в России не наживешь, и начали массово увольняться.

Эти люди едут на заработки в Казахстан и Южную Корею. Ведь зарабатывать там им выгоднее,

– жалуются российские медиа.

Поэтому заниматься производством дешевой лапши просто некому. Товар, который уже сделали, поставляют в крупные торговые сети, но там скоро возникнут проблемы.

Поставщики начали возмущаться, но им ответили в стиле, который они обожают: "Все будет хорошо, нужно немного подождать". Производитель обещает наладить ситуацию до октября, но не уточнил, где он сможет взять большое количество дешевой рабочей силы.