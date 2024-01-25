Какая страна, такой и бизнес: в России цены на гробы достигли рекорда

Российские предприниматели пользуются утилизацией, которую устроила своим гражданам российская армия. Пока весь мир пытается развивать искусственный интеллект и другие сферы, на территории агрессора пока беспроигрышной инвестицией являются только ритуальные услуги.

Цены на гробы в России достигли рекорда

В путинской империи произошло очередное достижение. Правда, похвастаться им на мировых бизнес-форумах оккупантам вряд ли удастся.

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Как сообщили российские СМИ и Росстат, в 2022 – 2023 годах стоимость изготовления гроба подскочила аж на 22%. В первый год полномасштабного вторжения цены прыгнули на 15%, потом также продолжили рост.

Интересно, что в 2021 году в России из-за пандемии была просто беспрецедентная в современной истории смертность, но даже тогда гробы были дешевле. Если сравнивать с тем периодом, то цена выросла более чем на 36%.

По данным Генштаба, в войне против Украины Россия потеряла 379 610 солдат.

Поэтому, даже официальная статистика россиян признает, что скачок цен на гробы стал рекордным. Но это еще не конец – рытье могил также растет с двузначной скоростью. С началом полномасштабного вторжения цена выросла на 20% и продолжает идти вверх, превысив все предыдущие рекорды.

Кроме большого спроса подорожание ритуальных услуг в России также объясняют подорожанием дерева и металла на производство гробов.