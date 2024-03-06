Россия может продавать зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты

В Министерстве сельского хозяйства Литвы появилась информация, что зерно с оккупированных территорий Украины может реализовываться Россией через порты Балтийского моря. Правительство Литвы уже ввело меры усиленного контроля.

Зерно с оккупированных территорий Украины

В Минсельхозе Литвы отметили, что планируют провести комплексную проверку зерна, ввозимого в Литву из стран повышенного уровня риска, включая анализ происхождения зерна.

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По поводу последнего анализа мы консультируемся с Министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, поскольку только в Великобритании есть лаборатории, способные проверить происхождение зерна. Проверка вступит в силу в ближайшее время после согласования методологических требований,

– отметили в ведомстве.

Прибыли России от экспорта зерна с оккупированных территорий

В Минсельхозе Литвы отметили также, что 21 февраля получили письмо министра сельского хозяйства Украины, в котором отмечалось, что Россия получает прибыль от экспорта зерна с оккупированных территорий Украины в третьи страны.

Более того, Украина сообщила, что одним из возможных путей экспорта похищенного зерна является использование транспортно-грузовых компаний и портов стран Балтии.

Мы очень серьезно относимся к полученной информации – у России не должно быть никакой возможности использовать инфраструктуру Литвы и получать прибыль от продажи украинского зерна,

– подчеркивают в министерстве.