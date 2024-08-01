Google и TikTok: Россия оштрафовала платформы за запрещенный контент

Обе компании получили штраф. Так произошло, потому что они не выполнили предписание регулятора связи Роскомнадзора относительно запрещенного контента

Россия оштрафовала Google и TikTok

Таганский районный суд Москвы наложил штрафы на Google и TikTok за то, что они не смогли должным образом идентифицировать и удалить контент, который был похож на материалы, ранее обозначенные как подлежащие удалению,.

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Google был оштрафован на 5 миллионов рублей (58 038 долларов США), а TikTok – на 4 миллиона рублей. Решение суда подчеркивает важность выполнения приказов об удалении нежелательного контента, во избежание финансовых последствий.

В последние годы Россия настойчиво требует от иностранных технологических платформ удалять контент, который считается незаконным, и постоянно накладывает штрафы на тех, кто не выполняет это требование.

Особенно Москва критикует Google за удаление YouTube-каналов российских СМИ и общественных деятелей.