"Принципиальное" решение: Россия на два месяца ограничила экспорт бензина

В России правительство решило запретить экспорт автобензина в сентябре и октябре 2024 года. В то же время запрет на экспорт дизельного топлива пока не вводили.

Почему Россия решила ограничить экспорт бензина

Сейчас российское правительство продолжает работу над тем, чтобы ограничить вывоз дизельного топлива в Таможенный союз и ЕАЭС, передают российские СМИ.

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Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь,

– заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, объем запасов автобензина в России сейчас на 1% выше, чем год назад. Экспорт бензина из России в июле снизился на 33%, а поставки на внутренний рынок выросли на 5%, отметил Сорокин.

Федеральная антимонопольная служба России призвала вернуть запрет экспорта бензина с первого августа. В стране с начала июня наблюдался "практически непрерывный рост цен" на бензин.

Впервые запрет на вывоз нефтепродуктов из России ввели осенью 2023 года, когда власти не смогли урегулировать топливный кризис.

Второй запрет на экспорт бензина сроком на полгода в России был введен с 1 марта после серии атак на нефтезаводы.

Тогда Россия даже вынуждена была обратиться за помощью к Казахстану. Страна просила создать аварийный резерв автобензина объемом 100 000 тонн для поставок на российский рынок в случае дефицита.