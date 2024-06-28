Российская угольная отрасль обваливается

Угольная промышленность России вскоре окажется в тяжелом кризисе. Прибыли отрасли упали на рекордный показатель за последний год – почти на 200 миллиардов рублей.

Российская угольная отрасль мчится к кризису

Одной из крупнейших сырьевых отраслей экономики в России является угольная отрасль. Впрочем, за последний год прибыль из отрасли рекордно обвалилась – на 93%.

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По информации российских СМИ, со ссылкой на данные Росстата, известно, что в течение января – апреля 2024 года российская угольная отрасль получить всего 14 миллиардов рублей:

Прибыль составили 72 миллиарда рублей,

составили 72 миллиарда рублей, Убытки – 58 миллиардов рублей.

В аналогичный период годом ранее сальдированная прибыль отрасли была почти на 200 миллиардов больше.

Поэтому каждая вторая угольная компания, согласно официальной статистике, стала убыточной – это 52,4%.

Отмечается, что отрезанные санкциями от западных рынков, угольные компании России стремительно теряют покупателей в "дружественных" странах.

Сколько теряет Россия

В течение первого квартала экспорт российского угля уменьшился на 13%. В то же время в марте спад достигал 17%.

Ежемесячно отрасль теряла около 3 миллионов тонн экспорта,

А цены на российский уголь обвалились до трехлетнего минимума.

Цена в портах Дальнего Востока упала на 6% с начала года – до 95 долларов за тонну, в Тамани на 13% – до 72 долларов за тонну, в портах Балтийского моря на 14% – до 61 доллара за тонну.

Такие краны, как Индия, на которую приходится треть российского экспорта угля, за март – май сократила закупки на 22%, то есть до 6,76 миллиона тонн. Экспорт упал и в такие страны, как Турция, Южная Корея и Япония.

А крупнейший покупатель российского сырья – Китай – вообще ввел импортную пошлину на уголь.