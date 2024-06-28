Российская угольная отрасль мчится к кризису
Одной из крупнейших сырьевых отраслей экономики в России является угольная отрасль. Впрочем, за последний год прибыль из отрасли рекордно обвалилась – на 93%.
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По информации российских СМИ, со ссылкой на данные Росстата, известно, что в течение января – апреля 2024 года российская угольная отрасль получить всего 14 миллиардов рублей:
- Прибыль составили 72 миллиарда рублей,
- Убытки – 58 миллиардов рублей.
Поэтому каждая вторая угольная компания, согласно официальной статистике, стала убыточной – это 52,4%.
Отмечается, что отрезанные санкциями от западных рынков, угольные компании России стремительно теряют покупателей в "дружественных" странах.
Сколько теряет Россия
В течение первого квартала экспорт российского угля уменьшился на 13%. В то же время в марте спад достигал 17%.
- Ежемесячно отрасль теряла около 3 миллионов тонн экспорта,
- А цены на российский уголь обвалились до трехлетнего минимума.
Такие краны, как Индия, на которую приходится треть российского экспорта угля, за март – май сократила закупки на 22%, то есть до 6,76 миллиона тонн. Экспорт упал и в такие страны, как Турция, Южная Корея и Япония.
А крупнейший покупатель российского сырья – Китай – вообще ввел импортную пошлину на уголь.