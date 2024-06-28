Російська вугільна галузь мчить до кризи
Однією із найбільших сировинних галузей економіки в Росії є вугільна галузь. Втім за останній рік прибуток з галузі рекордно обвалився – на 93%.
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За інформацією російських ЗМІ, з посиланням на дані Росстату, відомо, що впродовж січня – квітня 2024 року російська вугільна галузь отримати всього 14 мільярдів рублів:
- Прибутки склали 72 мільярди рублів,
- Збитки – 58 мільярдів рублів.
Відтак кожна друга вугільна компанія, згідно з офіційною статистикою, стала збитковою – це 52,4%.
Зазначається, що відрізані санкціями від західних ринків, вугільні компанії Росії стрімко втрачають покупців у "дружніх" країнах.
Скільки втрачає Росія
Впродовж першого кварталу експорт російського вугілля зменшився на 13%. Водночас в березні спад сягав 17%.
- Щомісяця галузь втрачала близько 3 мільйонів тонн експорту,
- А ціни на російське вугілля обвалилися до трирічного мінімуму.
Такі крани, як Індія, на яку припадає третина російського експорту вугілля, за березень – травень скоротила закупівлі на 22%, тобто до 6,76 мільйона тонн. Експорт впав і до таких країн, як Туреччина, Південна Корея та Японія.
А найбільший покупець російської сировини – Китай – взагалі ввів імпортне мито на вугілля.