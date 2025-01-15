Россия вывела из реестра Бермуд более половины самолетов для полетов за границу
За почти три года войны российские авиаперевозчики сняли из-под двойной регистрации 365 из 665 самолетов, оставшихся в России. Это позволяет более чем 500 бортам, в том числе Sukhoi Superjet 100, совершать международные полеты.
Россия регистрировала авиакомпании в Бермудах
До начала войны большинство иностранных самолетов, которые использовали российские авиакомпании, были зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии. В марте 2022 года эти страны приостановили сертификаты летной годности самолетов из-за санкций, введены в ответ на вторжение в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коммерсант".
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Это заставило российские авиакомпании переводить самолеты в российский реестр. Однако международные правила запрещают одновременную регистрацию самолетов в нескольких странах, что делает невозможным их полеты за границу.
Статистика регистраций
- До введения санкций в марте 2022 года на Бермудах были зарегистрированы 745 российских самолетов, еще 36 – в Ирландии.
- После введения санкций Россия потеряла доступ к 80 самолетам, но 665 оставались под двойной регистрацией.
- "Аэрофлот" вывел из двойной регистрации 192 самолета из 271, потратив на это более 250 млрд рублей из выделенных государством 300 млрд рублей.
- S7 переоформила 45 из 103 самолетов, а "Уральские авиалинии" – 19 из 52.
Заметьте. Вопрос прав собственности на самолеты и переоформления лизинговых контрактов остается нерешенным для многих самолетов. Снятие с учета в старой юрисдикции возможно только с согласия лизинговых компаний.
Поэтому, урегулирование прав собственности может уменьшить сумму судебных претензий от иностранных лизингодателей. По данным "Коммерсанта", только в Высоком суде Лондона рассматриваются иски на общую сумму около 10 миллиардов евро.