Россия получает промышленные компоненты с Запада и восстанавливает военную промышленность

Россия восстанавливает свою оборонную промышленность, потому что получает западные промышленные компоненты. Многие ключевые компоненты для систем, управляющих станками, поступают из США, Японии, Тайваня, Швейцарии, Южной Кореи и других западных стран.

Россия зависима от Китая

Экспорт российского оружия в другие страны снизился на 52% в период с 2022 по 2023 год. Это в значительной степени следствие вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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Согласно этому отчету, российская оборонная промышленность преимущественно сосредоточена на внутреннем военном производстве для поддержки войны в Украине.

Западные и украинские официальные лица признают, что Кремлю удалось достичь большего, чем ожидалось, в производстве военной техники, благодаря сложным и многоуровневым партнерствам с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

Заметьте! Китай пока воздерживается от поставок летального оружия, однако стал ключевым источником нелетальных компонентов для России, таких как микрочипы и запчасти для советской бронетехники.

Россия почти полностью зависит от Китая в поставках критически важных систем компьютерного числового управления.

Откуда поступают компоненты

Многие компоненты для систем, которые управляют точными движениями станков, все еще поступают из США, Японии, Тайваня, Швейцарии, Южной Кореи и других западных стран. Эти станки используются в производстве дронов, ракет и другой военной техники.

В начале войны российская оборонная промышленность была почти полностью зависимой от такого импорта.

К слову! После введения санкций в разных странах были созданы многочисленные новые фирмы, связанные с Россией, чтобы вернуть эти технологии под российский контроль.