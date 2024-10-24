Экономят топливо, но собрались соревноваться с Boeing: россияне рассмешили очередной "амбицией"

Россияне собираются удивлять мир своими авиалайнерами, правда, как отремонтировать имеющийся авиапарк и обеспечить его топливом, они еще не придумали.

Напрасные надежды россиян

Компания Boeing из-за забастовки работников и скандалов с новыми самолетами переживает далеко не лучшие времена. Однако вряд ли все так плохо, чтобы российский авиапром мог приблизиться вплотную.

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Как сообщают российские СМИ, в "Ростехе" собираются бросить вызов гигантам авиапрома. Но и сюда они приплели Советский Союз.

"Смелые" заявления

Гендир "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о "перспективных" заводах, которые якобы могут делать 72 самолета МС-21 и заменить для российских авиакомпаний лайнеры Boeing и Airbus.

Чемезов надеется "конкурировать с ними, как в советское время". Однако сначала россиянам стоит обеспечить свои лайнеры топливом, ведь пилоты жалуются, что их заправляют на необходимый минимум и заставляют курсировать по прямому маршруту, какими бы ни были обстоятельства.