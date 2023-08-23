Россияне научились обходить санкции, чтобы покупать запчасти для самолетов: как это удалось

Российским оккупантам то и дело удается обходить санкции США и ЕС. Враг покупает не только комплектующие для оружия, но и другую технику.

Известно уже о многих случаях, подвергающих сомнению эффективность санкций против российских оккупантов. Враг научился обходить ограничения, поэтому экономическое давление за агрессию не соответствует задуманному уровню.

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Как россияне обходят санкции по закупке запчастей для самолетов

Журналистам Reuters удалось выяснить, что с мая 2022 года по июнь 2023 года россиянам удалось закупить авиазапчасти на сумму 1,2 миллиарда долларов. Есть вероятность, что эта сумма не отражает реальные объемы закупок.

Оккупанты закупали как критически важные запчасти, так и кофеварки, телефонные трубки для бортпроводников и сиденья для унитазов. Обойти санкции агрессору удалось через посредников в Таджикистане, Кыргызстане, Китае, Турции, ОАЭ.

Руководители российских авиационных компаний также заявляют, что смогли "решить проблему". Мол, сначала был шок, но впоследствии россиянам удалось обнаружить "новые пути" снабжения.

Также Россстат сообщил о росте пассажиропотока на российских авиалиниях. В парке окупантов только 150 самолетов российского производства, поэтому санкции должны были сильно ударить по авиаотрасли агрессора. Впрочем, россиянам удалось наладить поставки и обслуживание запчастей через третьи каналы, из-за чего санкции утратили какую-либо эффективность.