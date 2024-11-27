Россияне легко покупают западные чипы для ракет и истребителей на миллионы долларов: кто им способствует

Несмотря на санкции россияне продолжают покупать западные чипы для своего оружия. Это крупные партии на десятки, а то и сотни миллионов долларов.

Санкции работают, но не всегда

С сентября 2022 по июнь 2024 года компании из Беларуси отправляли в Россию микросхемы западного производства. Общую стоимость товара оценивают в 125 миллионов долларов, где-то 400 тысяч стоили западные чипы, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение росСМИ.

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Поэтому, несмотря на действующие санкции россияне получают важные микроэлементы для оружия, которое они используют в войне против Украины. Если говорить о "белорусской" схеме, то к ней было задействовано ближайшее окружение диктатора Лукашенко.

Какие западные чипы получили россияне

В течение около двух лет россияне получили примерно 10 тысяч микросхем американских и европейских производителей. Продукцию Intel они используют для запуска и навигации авиабомб. Также они применяют ее в беспилотниках "Корсар", ракетах "Калибр" и истребителях Су-35С, Су-34.

Все компании, которые связаны с поставками микросхем в Россию, зарегистрированы на ближайшее окружение Лукашенко. Это уже далеко не первый случай, когда россияне с помощью третьих стран легко обходят ограничения и получают необходимые для войны против Украины технологии.