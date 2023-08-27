Это уже больше преступления: россияне хотят от иностранцев еще больших скидок на активы

Россияне всеми возможными способами пытаются умерить отток иностранного капитала из страны. Если удержать компании не получается, то они хотят просто забирать активы чуть ли не за бесценок.

Российские оккупанты пытаются запугать иностранный бизнес и удержать его от побега любым возможным способом. Поскольку никаких у российского рынка нет, в ход пошел самый грязный шантаж.

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Еще большее удешевление иностранных активов

Как известно, с началом полномасштабной войны для предотвращения быстрого бегства иностранного бизнеса из России оккупанты ввели драконовские правила на продажу активов:

цена активов автоматически снижается как минимум на 50%;

в казну окупантов нужно заплатить 10% от суммы продажи активов;

сделку должна утвердить специальная комиссия, которая может тянуть время в течение многих месяцев.

Впрочем, этого россиянам оказалось мало. Поскольку дела в войне и экономике обстоят крайне плохо, они решили хоть как-то спасать бюджет за счет грабежа иностранных компаний. Теперь они требуют дополнительных дисконтов в 20 – 30% от цены активов бизнеса, пытающегося покинуть их рынок.

Heineken пришлось продать бизнес в России всего за 1 евро, чтобы получить возможность сбежать с токсичного рынка. Убытки бизнеса превысили 300 миллионов евро.

Как сообщили инсайдеры, в первую очередь комиссия берется за сделки стоимостью более 100 миллионов долларов и возвращает их с требованием "удешевить". Аналитики подсчитали, что убытки иностранного бизнеса от таких действий россиян составили уже 80 миллиардов долларов.