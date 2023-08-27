Российские оккупанты пытаются запугать иностранный бизнес и удержать его от побега любым возможным способом. Поскольку никаких у российского рынка нет, в ход пошел самый грязный шантаж.

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Еще большее удешевление иностранных активов

Как известно, с началом полномасштабной войны для предотвращения быстрого бегства иностранного бизнеса из России оккупанты ввели драконовские правила на продажу активов:

цена активов автоматически снижается как минимум на 50%;

в казну окупантов нужно заплатить 10% от суммы продажи активов;

сделку должна утвердить специальная комиссия, которая может тянуть время в течение многих месяцев.

Впрочем, этого россиянам оказалось мало. Поскольку дела в войне и экономике обстоят крайне плохо, они решили хоть как-то спасать бюджет за счет грабежа иностранных компаний. Теперь они требуют дополнительных дисконтов в 20 – 30% от цены активов бизнеса, пытающегося покинуть их рынок.

Heineken пришлось продать бизнес в России всего за 1 евро, чтобы получить возможность сбежать с токсичного рынка. Убытки бизнеса превысили 300 миллионов евро.

Как сообщили инсайдеры, в первую очередь комиссия берется за сделки стоимостью более 100 миллионов долларов и возвращает их с требованием "удешевить". Аналитики подсчитали, что убытки иностранного бизнеса от таких действий россиян составили уже 80 миллиардов долларов.