Російські окупанти намагаються залякати іноземний бізнес та втримати його від втечі у будь-який можливий спосіб. Оскільки жодних у російського ринку немає, у хід пішов найбрудніший шантаж.

До теми Росіяни захопили активи Uniper – енергетичний гігант готує відповідь

Ще більше здешевлення іноземних активів

Як відомо, з початком повномасштабної війни для запобігання швидкої втечі іноземного бізнесу з Росії окупанти ввели драконівські правила на продаж активів:

ціна активів автоматично знижується як мінімум на 50%;

у казну окупантів потрібно заплатити 10% від суми продажу активів;

угоду повинна затвердити спеціальна комісія, яка може тягнути час багато місяців.

Втім, цього росіянам виявилося мало. Оскільки справи у війні та економіці йдуть вкрай погано, вони вирішили хоч якось рятувати бюджет за рахунок грабунку іноземних компаній. Тепер вони вимагають додаткових дисконтів у 20 – 30% від ціни активів бізнесу, який намагається покинути їхній ринок.

Heineken довелося продати бізнес у Росії лише за 1 євро, аби нарешті отримати змогу втекти з токсичного ринку. Втрати бізнесу перевищили 300 мільйонів євро.

Як повідомили інсайдери, найперше комісія береться за угоди вартістю понад 100 мільйонів доларів та завертає їх з вимогою "здешевити". Аналітики підрахували, що збитки іноземного бізнесу від таких дій росіян склали вже 80 мільярдів доларів.