Россияне похвастались "инновацией" в производстве туалетной бумаги, которую украли у шведов
Россияне дошли до импортозамещения качественной туалетной бумаги. Вот только выяснилось, что они украли технологию у европейцев.
"Прорыв" от россиян
Россияне громко хвастаются тем, что разработали первую российскую втулку для туалетной бумаги, которая смывается. "Инновацию" осуществила "Архбум Тиссью Групп", которая делает туалетную бумагу Soffione.
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Россияне хвастаются, что "новая" технология впервые разработана именно ими. Однако, как почти во всех случаях с "российскими инновациями", эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.
Технология украдена у шведов
Еще в 2022 году шведская компания Essity заявляла, что по такой технологии бумагу делают только европейские фабрики. В прошлом году компания продала свой российский бизнес, а логистика смывных втулок была нарушена.
Технология запатентована, однако россиян от воровства это никогда не сдерживало.