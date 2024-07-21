Россияне похвастались "инновацией" в производстве туалетной бумаги, которую украли у шведов

Россияне дошли до импортозамещения качественной туалетной бумаги. Вот только выяснилось, что они украли технологию у европейцев.

"Прорыв" от россиян

Россияне громко хвастаются тем, что разработали первую российскую втулку для туалетной бумаги, которая смывается. "Инновацию" осуществила "Архбум Тиссью Групп", которая делает туалетную бумагу Soffione.

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Россияне хвастаются, что "новая" технология впервые разработана именно ими. Однако, как почти во всех случаях с "российскими инновациями", эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Технология украдена у шведов

Еще в 2022 году шведская компания Essity заявляла, что по такой технологии бумагу делают только европейские фабрики. В прошлом году компания продала свой российский бизнес, а логистика смывных втулок была нарушена.

Технология запатентована, однако россиян от воровства это никогда не сдерживало.