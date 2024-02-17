Следующий шаг – печатные машинки: в России бешеный спрос на самодельные компьютеры

Крупные мировые компьютерные производители покинули российский рынок. Это отбросило россиян на много лет назад.

Россияне снова сами собирают компьютеры

Крупные мировые поставщики компьютеров прекратили работу на российском рынке. Это отбросило россиян к их любимым 90-м, когда приходилось заказывать самодельную технику, жалуются российские СМИ.

Интересно Выручка, валовая прибыль, денежный поток: как предпринимателям читать финансовые отчеты

Как показали итоги 2023 года, аж 20% настольных ПК в России не принадлежали к определенному бренду, были собраны из различных запчастей на рынке или в магазине. Годом ранее такие компьютеры занимали лишь 11% на российском рынке.

Как сообщил источник, близкий к одному из импортеров техники, всего в России в 2023 году продали 260 тысяч самосборных компьютеров, то есть вдвое больше, чем раньше. Поэтому, данные о росте доли самодельных компьютеров подтверждаются.

Кустарная сборка компьютеров была распространенной практикой на постсоветском пространстве, а особую популярность это явление набрало в конце 90-х – начале 2000-х годов. Местные аналитики говорят, что с ноутбуками ситуация иная, а локальные мастерские пока справляются с уменьшением импорта настольных ПК.

Также россияне уверяют, что собрать компьютер самому – вообще не проблема и никоим образом не влияет на эффективность техники. Более того, они радуются, что иногда даже удается немного сэкономить. Кроме того, сборка при покупке дает хоть какую-то гарантию, что запчасти будут новые, а на российском рынке, где основой бизнес-отношений является обман, это крайне важно.