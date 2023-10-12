Делать двигатели так и не научились: крупнейшая частная авиакомпания России сократит полеты

Не все санкции партнеров Украины россиянам удается обходить. Некоторые ограничения наносят очень мощные удары российской экономике.

Эффект от санкций

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, российская компания S7 Airlines сократит количество рейсов. В настоящее время это крупнейшая частная авиакомпания оккупантов.

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Сейчас речь идет о сокращении количества полетов на 10-15%. В компании пытаются делать хорошее лицо при плохой игре и заявляют, что причина в "плановом техобслуживании самолетов" Airbus A320/A321neo, хотя все гораздо прозаичнее: россияне просто не могут заменить или починить импортные двигатели.

Уже известно, что россияне не способны починить двигатели P&W последнего поколения, производимые США. Поскольку альтернативы нет, можно ожидать, что рейсов S7 Airlines будет становиться все меньше.

Санкции работают не всегда

Иранская компания Safiran Airport Services снабжает российских оккупантов беспилотниками для войны против Украины. США и Канада наложили на нее санкции, но это не помешало заместителю руководителя Мохаммаду Нахви не только въехать на территории Канады, но и купить там дом.

В правительстве Канады сообщили, что санкции – это процесс перевоспитания бизнесменов, поэтому более жестких шагов в ближайшее время ждать не стоит.