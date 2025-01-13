В России обанкротилась одна из крупнейших государственных IT-компаний, в которую годами вливали миллиарды
Одна из крупнейших российских государственных IT-компаний, которая в течение последних 10 лет получила миллиарды рублей на реализацию масштабных проектов цифровизации, объявила о банкротстве.
Компания финансово несостоятельна
ООО "Национальный центр информатизации" (НЦИ), дочерняя структура госкорпорации "Ростех", обратилось в суд с заявлением о финансовой несостоятельности. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует 24 Канал.
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Компания имела статус "единого центра компетенций в области цифровых технологий" и отвечала за реализацию важных государственных IT-проектов.
Причины банкротства
Среди основных причин банкротства НЦИ называют финансовые проблемы, обострившиеся в 2023 году. Компания занималась:
- IT-обслуживанием чемпионата мира по футболу 2018 года;
- разработкой информационных систем для Пенсионного фонда России, "Почты России", "Росатома";
- внедрением системы "Безопасный город", которая включала десятки тысяч камер наблюдения.
Заметьте. В 2023 году НЦИ столкнулась с конфликтом с Министерством по чрезвычайным ситуациям России (МЧС). Ведомство отказалось принять завершенный этап работ по контракту на разработку системы "Безопасный город" и обвинило компанию в мошенничестве на сумму 670 миллионов рублей (примерно 6,6 миллионов долларов).
МЧС обратилось в Следственный комитет и отказалось выплачивать средства по контракту. Это стало одним из ключевых факторов, которые привели к финансовому краху компании.
Кредиторы и судебный процесс
Среди кредиторов НЦИ упоминаются:
- ООО "Цифровые медицинские сервисы" (дочерняя структура "Ростелекома");
- "Эр-Телеком Холдинг".
Судебное заседание по банкротству НЦИ запланировано на 22 января 2025 года.
Что этому предшествовало
Банкротство НЦИ указывает на серьезные проблемы в управлении государственными IT-ресурсами. Несмотря на многомиллиардные вливания, компания не смогла обеспечить стабильную работу и избежать обвинений в финансовых нарушениях.
Эта ситуация подчеркивает слабые места российской IT-отрасли, которая зависит от госзаказов и часто становится объектом финансовых скандалов.