Россия начала скупать старые самолеты: для чего это нужно

Российский "Аэрофлот" из-за санкций начал покупать старые самолеты для разборки на запчасти. В частности, компания планирует приобрести пять грузовых Boeing 737-800BCF у группы "Волга-Днепр".

Почему Россия покупает старые самолеты

Самолеты в возрасте 21-22 года стоимостью от 1,4 до 1,9 миллиарда рублей каждый будут использованы для поддержания технического состояния авиапарка, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Поскольку права на эксплуатацию этих самолетов принадлежат компании "Атран", входящей в "Волги-Днепр", "Аэрофлот" намерен заключить соглашение о передаче прав на лизинг с владельцем, ирландской AerCap.

Компания также планирует решить вопрос страхового урегулирования.

Что будет с самолетами

"Аэрофлот" планирует передать приобретенные самолеты своей дочерней компании, лоукостеру "Победа". Однако, по данным СМИ, переоборудовать грузовые Boeing 737-800BCF в пассажирские в условиях санкций будет слишком сложно и финансово невыгодно.

Заметьте! Вероятно, компания сосредоточится на разборке этих самолетов, используя двигатели, стойки шасси, авионику и другие запчасти для обслуживания своих воздушных судов.