"Никогда такого не было": российская компания поставляла чипы оккупантам несмотря на "возражения"

Некоторые российские компании делают все возможное для того, чтобы усидеть сразу на двух стульях. Они надеются сохранить доступ к западным технологиям, но одновременно помогать своей армии в войне против Украины.

Ложь российской компании

AO PKK Milandr – это российская компания, которая занимается производством микросхем. Публично она заявляла, что не имеет отношения к армии, однако на самом деле это оказалось банальной ложью.

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Стало известно, что как минимум несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения Milandr поставляла чипы российской армии. Речь идет о тысячах единиц товара, поэтому о "незначительных поставках" не может быть и речи.

Ранее верхушка Milandr утверждала, что не имеет отношения к армии, а заявления США о том, что все компании России, которые производят электронику, работают с армией, "выглядят смешными".

Ранее стало известно, что санкции не позволяют россиянам ремонтировать НПЗ.

Однако США ввели санкции против Milandr еще в 2022 году и не видят ничего смешного в том, что компания помогает оккупантам убивать украинцев. В российской базе госконтрактов Milandr фигурирует в более 500 договорах.

Компания поставляет микрочипы для ракет и тяжелой бронированной техники, которые используются для продолжения войны в Украине,

– сообщают в США.

США продолжают мониторить деятельность российских компаний и прерывать цепочки поставок для армии оккупантов.