Брехня російської компанії

AO PKK Milandr – це російська компанія, яка займається виробництвом мікросхем. Публічно вона заявляла, що не має стосунку до армії, однак насправді це виявилося банальною брехнею.

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Стало відомо, що як мінімум кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Milandr постачала чипи російській армії. Йдеться про тисячі одиниць товару, тому про "незначні постачання" не може бути й мови.

Раніше верхівка Milandr стверджувала, що не має стосунку до армії, а заяви США про те, що усі компанії Росії, які виготовляють електроніку, працюють з армією, "виглядають смішними".

Раніше стало відомо, що санкції не дозволяють росіянам ремонтувати НПЗ.

Однак США запровадили санкції проти Milandr ще у 2022 році і не бачать нічого смішного у тому, що компанія допомагає окупантам вбивати українців. У російській базі держконтрактів Milandr фігурує у понад 500 договорах.

Компанія постачає мікрочипи для ракет і важкої броньованої техніки, які використовуються для продовження війни в Україні,

– повідомляють у США.

США продовжують моніторити діяльність російських компаній та переривати ланцюжки постачання для армії окупантів.