Российское предприятие "Русал" теряет прибыль: как на это влияют санкции

Мир продолжает вводить санкции против российских предприятий. Благодаря этому, Россия теряет деньги.

Почему под угрозой продажи “Русал”

Как стало известно, 36% от продаж компании "Русал" находятся под угрозой. Такая ситуация возникла из-за санкций введенных США и Великобританией.

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Санкции могут повлиять на минимум 1,5 миллиона тонн от годового объема продаж. Для сравнения, прошлом году производство "Русала" составляло 3,8 миллионная тонн, а вот продажи достигли 4,2 миллиона тонн.

Введенные ограничения будут способствовать сокращению объемов производства. И, как следствие, уменьшению прибыли россиян.

Как именно действуют санкции

Указанные санкции против российских металлов были введены в пятницу.

Под санкции США и Великобритании попали алюминий, медь и никель из России. Эти металлы запрещено поставлять на биржи, в том числе и на Лондонскую биржу металлов. При этом, указанные санкции не распространяются на продажу сырья трейдерам или потребителям.

Швейцарская трейдинговая компания "Glencore" давно сотрудничает с российским "Русалом". Сейчас россияне волнуются из-за того, что швейцарцы могут требовать снижения стоимости металла, из-за форс-мажорных обстоятельств. Такая ситуация действительно вероятна, ввиду санкционного давления.