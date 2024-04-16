Что происходит с “Ашан”
"Ашан ритейл Россия" утверждает, что не планирует прекращать деятельность на территории страны-агрессора и даже собирается развивать новые направления работы, передают российские СМИ.
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Соответствующее заявление "Ашан" сделал на фоне последних новостей о сделках на рынке недвижимости. Ранее стало известно, что французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, завершила сделку по продаже российских активов.
Компания напоминает, что разделение прав собственности на объекты недвижимости "Ашана" в России произошло еще в 2012 году: с тех пор права собственности на торговые галереи в собственных объектах ритейлера были оформлены на другую компанию.
Смена учредителей, как и любые другие структурные или организационные изменения, происходящие в сторонних компаниях, никак не влияют на деятельность компании "Ашан" в России,
– утверждают в компании.
Ритейлер также напоминает, что с 2023 года "Ашан ритейл Россия" работает на российском рынке автономно от материнской компании.
Скандал вокруг "Ашан": детали
- В 2023 году в результате журналистского расследования было выявлено, что российские филиалы "Ашана" участвовали в поставках товаров российским военным на временно оккупированные территории Украины и привлечении своих сотрудников к мобилизации.
- Журналисты обнаружили, что эти поставки маскировались под "гуманитарную помощь" и включали как продукты со складов "Ашана", так и товары, собранные волонтерами оккупантов в российских магазинах этой сети.
- По словам руководства "Ашана", высшее руководство гипермаркета не имело информации о поставках продуктов российской армии.