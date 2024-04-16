Что происходит с “Ашан”

"Ашан ритейл Россия" утверждает, что не планирует прекращать деятельность на территории страны-агрессора и даже собирается развивать новые направления работы, передают российские СМИ.

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Соответствующее заявление "Ашан" сделал на фоне последних новостей о сделках на рынке недвижимости. Ранее стало известно, что французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, завершила сделку по продаже российских активов.

Заметьте! "Ашан" отмечает, что сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ритейлера.

Компания напоминает, что разделение прав собственности на объекты недвижимости "Ашана" в России произошло еще в 2012 году: с тех пор права собственности на торговые галереи в собственных объектах ритейлера были оформлены на другую компанию.

Смена учредителей, как и любые другие структурные или организационные изменения, происходящие в сторонних компаниях, никак не влияют на деятельность компании "Ашан" в России,

– утверждают в компании.

Ритейлер также напоминает, что с 2023 года "Ашан ритейл Россия" работает на российском рынке автономно от материнской компании.

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